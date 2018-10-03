Ростуризм намерен объективно разобраться в ситуации с компанией "РоссТур"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует в ближайшее время провести совещание с привлечением всех участников рынка, задействованных в ситуации с компанией "РоссТур", для получения объективной картины происходящего и выработки необходимых решений, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Ранее сообщалось, что сразу четыре крупных туроператора — "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Интурист" и "Санмар" — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с компанией "РоссТур".
В связи с появлением в СМИ информации о временном приостановлении туроператором, ведущем деятельность с использованием обозначения "РоссТур", сотрудничества с туроператорами "Пегас", "Корал" и "Санмар", Ростуризм информирует о том, что в Едином федеральном реестре содержатся сведения о трех туроператорах, использующих обозначение "РоссТур" — ООО "РоссТур", ООО "Туроператор РТ-Центр" и ООО "Туроператор Р-Тур".
"Гражданская ответственность каждого из указанных туроператоров за неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта застрахована в АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на 50 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.
В Ростуризме уточнили, что все эти туроператоры используют единый сайт и единый адрес электронной почты.
"Также в ближайшее время Федеральное агентство по туризму планирует провести совещание с привлечением вышеуказанных участников рынка для получения объективной картины происходящего и выработки необходимых решений", — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Со своей стороны, Ростуризм обращает внимание туроператоров на необходимость надлежащего информирования туристов и (или) турагентов о статусе заявок, которые оформлялись через компании, ведущие деятельность с использованием обозначения "РоссТур", а также на обязательность оказания туристам всех услуг, входящих в туристский продукт, в случае получения оплаты по заявкам на бронирование.
"Туристы для выяснения статуса заявки и получения консультаций относительно своих дальнейших действий могут обращаться к турагенту, с которым был заключен договор, либо непосредственно туроператору", — рекомендуют в Ростуризме.
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