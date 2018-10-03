Путешественники стали активнее покупать пакетные туры на отдых в России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Расширение спектра пакетных предложений туроператоров по отдыху в России помогло ей занять второе место в рейтинге наиболее продаваемых направлений летом 2018 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам эксперта, в этом году более 2,5 миллионов туристов воспользовались услугами туроператоров. "Рейтинг наиболее подаваемых направлений в летний сезон выглядит следующим образом: Турция, Россия, Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Таиланд, Доминикана и Хорватия", — сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что этот рейтинг касается только организованных туристов.

"Выход России на второе место по части организованного туризма можно считать прорывом года, — добавила представитель АТОР. — В прошлом году Россия была на шестом месте. Этим летом, благодаря работе туркомпаний, мы обошли Грецию, Испанию, Кипр, Таиланд".