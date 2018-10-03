В Греции сняли на видео самый необычный потолок

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Автор видео сделал его в одном из ресторанов на греческом курорте Коста-Наварино, сообщает Daily Mail.

Видео, опубликованное в социальной сети, посмотрели уже больше 270 тысяч раз, при этом большинство пользователей отмечают, что потолок производит на них гипнотический эффект.

Дизайнеры из Афин, проектировавшие потолок, заявляют, что они хотели создать вдохновляющую, непринужденную атмосферу и добились этого с помощью висящей ткани, образующей своеобразный навес.