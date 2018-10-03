Названы самые популярные эногастрономические осенние фестивали в СНГ

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг лучших эногастрономических праздников и фестивалей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в октябре.

Праздник граната, Азербайджан, 26 октября-7 ноября

Гостям праздника предложат попробовать гранаты и гранатовый сок более чем 60 сортов, а также фрукт в печеном, вареном и жаренном виде. В Гёйчайском районе, где фестиваль граната проводится с 2006 года, ежегодно собирают более 30 тонн этого фрукта.

Праздник вина, Армения, 6 октября

Всенародный праздник вина отметят в селе Арени. В программе не только дегустация напитка, но и выступления артистов, конкурсы и мастер-классы от армянских виноделов.

День вина, Молдавия, 6-7 октября

Национальный день вина в Молдавии отпразднуют в Кишиневе под лозунгом "Вино молдавской души". В течение двух дней гостей ждет парад виноделов, дегустации и выставка-продажа вина молдавских виноделен, мастер-классы ведущих сомелье, ярмарка народных ремесел и "крестьянский двор".