В Европе будут строить самолеты из искусственной паутины

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Французская авиастроительная компания и немецкий производитель синтетических биополимеров разработают новый материал на основе искусственной паутины, который сделает самолеты легче, сообщает "Евро Пульс".

Так как искусственная паутина легко гнется и не теряет при этом своей прочности, ее можно использовать для укрепления крыльев и защиты корпуса самолета. Новый материал сделает самолет легче, а значит, уменьшит расход топлива.

Эксперименты с первой пробной партией материала начнутся в 2019 году.

В основу материала ляжет существующая искусственная паутина — ее уже используют в косметике и медицине (например, в качестве хирургической нити), а недавно из нее сделали суперлегкие кроссовки.

Производство искусственной путины наладили, когда ученые расшифровали ДНК пауков и выделили гены, ответственные за производство паутины. Эти гены "подсадили" в ДНК бактерий, и теперь микроорганизмы производят особые белки, структурно похожие на паутину. "Исходник" искусственной паутины, который производят бактерии, – это порошок, который потом можно трансформировать в гель, волокна или пленку.