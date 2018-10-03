Россияне стали активнее покупать авиабилеты за границу на Новый год

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Путешественники предпочитают покупать авиабилеты на новогодние праздники заранее. В 2018 году объем таких покупок вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатели последних трех лет, сообщает Biletix.

По данным интернет-сервиса для путешественников, в прошлом году доля проданных в январе-сентябре авиабилетов на новогодние каникулы за границу составила 58%, а в текущем – 67%. Количество оплаченных заранее перелетов по России снизилась с 42% до 33%.

"Большее число туристов предпочитают бронировать более дорогие авиабилеты за границу заранее, а по России – в последний момент, — говорит коммерческий директор интернет-сервиса Игорь Константинов. — Ближе к датам вылета статистика корректируется в пользу внутренних направлений. Тем не менее, в этом году доля ранних продаж на новогодние праздники за границу значительно выросла — на 9 процентных пунктов. Скорее всего, это связано с повышенной волатильностью валюты и желанием россиян застраховаться от дальнейшего подорожания авиабилетов".

Стоимость авиабилетов на новогодние даты по сравнению с прошлым годом выросла. Средний чек при ранних бронированиях авиаперелетов по России туда-обратно на период с 1 по 10 января 2019 года увеличился с 6 511 до 8 738 рублей, то есть на 34%, а за границу – с 19 837 до 22 490 рублей, то есть на 13%.

Самые популярные направления на период новогодних праздников — Сочи, Тель-Авив, Симферополь, Бангкок, Прага, Дубай, Дели, Калининград, Тбилиси и Стамбул, следует из статистики сервиса.