На Урале сотрудница турфирмы получила три года колонии за обман туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Серовский районный суд приговорил сотрудницу турагентства Наталью Егорову, по вине которой 17 человек остались без денег и турпутевок, к трем годам колонии, сообщает прокуратура Свердловской области.

Женщина признана виновной в мошенничестве.

"На протяжении рассмотрения уголовного дела в суде Егорова вину в совершении преступления не признала. Вместе с тем, благодаря представленным государственным обвинителем доказательствам суд признал Наталью Егорову виновной в инкриминируемых деяниях и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил предъявленные потерпевшими исковые требования о возмещении причиненного им ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, Егорова с марта по октябрь 2017 года, являясь менеджером турагентства "ИНТУР-С", выполняла обязанности, связанные с оформлением и предоставлением туристических услуг, получением денег от клиентов агентства.

Полученные от клиентов деньги на счет туроператоров подсудимая не перечисляла, а распоряжалась ими по своему усмотрению, считает следствие.

По данным прокуратуры, в результате 17 клиентов агентства остались без поездок и без денег, уплаченных за туры. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,3 миллиона рублей, уточняет надзорное ведомство.