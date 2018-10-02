Инцидент со Скрипалями повысил популярность Солсбери у российских туристов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Экскурсии в британский Солсбери после инцидента со Скрипалями набирают популярность среди однодневных экскурсий по стране у российских туристов, приезжающих в Лондон, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции "Итоги летнего сезона 2018 года".

"Великобритания — это экскурсионное направление, а туристическим лидером этой страны остается Лондон. При этом на территории Великобритании есть несколько возвратных однодневных экскурсионных направлений", — отметила она.

Ломидзе уточнила, что Солсбери обычно входил в экскурсионный тур продолжительностью один день, в ходе которого заезжают в сам Солсбери и к комплексу Стоунхендж.

"При этом основной точкой притяжения туристов всегда был знаменитый Стоунхендж. К нему нельзя подойти близко и потрогать его, тем не менее туристы активно пользовались этим экскурсионным маршрутом", — рассказала представитель АТОР.

Ломидзе предположила, что после информационной волны, связанной с отравлением Скрипалей, многие будут с особым интересом относиться к этому пункту маршрута. При этом она уверена, что останется немало туристов, которые теперь будут избегать посещения Солсбери именно из-за того, что там случилось.

"Если выстраивать рейтинг маршрутов для тех туристов, которые приезжают в Лондон, то маршрут с посещением Солсбери и Стоунхенджа сейчас занимают 1-2 место", — прокомментировала ситуацию Ломидзе.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.