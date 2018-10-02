Выезжая на отдых, россияне стали максимально экономить, заявили в АТОР

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские туристы, отправляясь на отдых летом 2018 года, старались покупать экономичные базовые туристические пакеты и не тратить денег на дополнительные услуги, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции "Итоги летнего сезона 2018 года".

"Важной тенденцией этого сезона стало сокращение общей стоимости поездок и количества дней пребывания на отдыхе. Туристы стараются выбирать более бюджетные направления и те направления, где предлагают All inclusive, чтобы, заплатив один раз, больше не нести расходы на месте пребывания", — сказала она.

Ломидзе отметила, что при этом значительно сократилась и глубина продаж — то есть люди не приобретали летом туры заранее, а ждали до последнего момента.

"Мы предполагаем, что такая тенденция сохранится и в осенне-зимнем сезоне. Акции раннего бронирования это также подтверждают. Такие продажи были открыты ещё в августе, но пока объективной картины не складывается", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.

По словам Ломидзе, усреднённая цена тура в разгар сезона составляла порядка 75-80 тысяч рублей за неделю на двоих, все туры дороже даже на 1-2 тысячи рублей уже пользовались низким спросом.

"Ещё одной тенденцией в летнем сезоне стало то, что люди не готовы тратить много денег в местах отдыха. То есть покупался базовый пакет, а дополнительные услуги уже практически не пользовались спросом", — пояснила она.