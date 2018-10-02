МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сервис путешествий составил список авиамаршрутов, на которых купившие билет пассажиры либо сдают его, либо переносят дату вылета, сообщает Туту.ру.
Эксперты проанализировали все оформленные и сданные авиабилеты за год (с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года) и сравнили эту информацию с данными за предыдущий аналогичный период. Получился рейтинг направлений-"отказников". Сравнивались доли пассажиров, которые сдавали или меняли билеты по 100 самым популярным авиамаршрутам.
Доля пассажиров, которые сдают или меняют билеты, составляет 6,5%.
Планируя перелет по России, чаще всего меняют планы люди, направляющиеся из Москвы в Магадан — билеты сдают около 10% пассажиров. Чуть меньше передумавших — на рейсах из столицы в Хабаровск и Владивосток. В прошлом году по количеству сданных билетов лидировали рейсы из Москвы в Саратов (10,5%), Благовещенск (9%) и Иркутск (8,9%).
За год увеличилось количество сданных билетов на рейсах из Тюмени в Сочи и Салехард, а также из Москвы в Магадан. Наоборот, сократилось число передумавших лететь из Москвы в Саратов, Благовещенск и Пензу, а также из Санкт-Петербурга в Симферополь. Почти в два раза снизилось число пассажиров, которые сдали или обменяли билеты на рейс Москва — Иркутск.
Лидерами по количеству сданных билетов за рубеж стали рейсы из Москвы в Тель-Авив и Худжанд, а также из Владивостока в Сеул. Чуть реже меняли планы пассажиры, купившие билеты в Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне и Дюссельдорф. В прошлом году в тройке зарубежных "отказников" были перелеты из Москвы в Дубай, Худжанд и Львов.
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