В Греции для повышения доходов от туризма начали использовать дроны

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Греции нашли технологичный способ отследить деятельность частных предпринимателей, работающих в туризме и уклоняющихся от уплаты налогов, сообщает АТОР.
Греческие власти придумали новый способ заставить заплатить налоги тех, кто работает с туристами, в частности, организует для них в мини-круизы по Эгейскому морю. На помощь пришли дроны — беспилотные летательные аппараты.
Эксперимент с дронами начался на острове Санторини: зависая над лодками и яхтами, беспилотники фотографируют название судов, которые катают туристов по морю, и число пассажиров на их борту. Потом налоговые инспекторы сверяют отчетность, предоставленную частными извозчиками, с данными, которые были получены с помощью беспилотников.
Результаты такого мониторинга в налоговой службе Греции назвали отличными. Так, девять проверяемых туристических судов утаили доходы на общую сумму около 25 тысяч евро. Теперь их владельцам выписаны штрафы.
Ряд наблюдателей полагает, что греческий опыт вполне может пригодиться и российским властям. Например, для того, чтобы выявлять нелегальных предпринимателей, или тех, кто сдает свое жилье туристам и не платит налоги.
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