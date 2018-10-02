Велопутешественник проехал 3000 километров из Ирана в Россию

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Красноярский велопутешественник и член Русского географического общества 68-летний Владимир Черников завершил экспедицию "Персидский коридор", сообщает "НГС. Новости".

Он в одиночку проехал на велосипеде почти 3000 километров по Ирану, Азербайджану, Грузии и Северной Осетии.

Красноярец отправился в путешествие в начале сентября. Он собирался повторить путь ленд-лиза — дороги, по которой американские, иранские и советские водители во Вторую мировую войну перевозили в СССР военную технику и грузы.

"У этой экспедиции есть четкая цель: повторить маршрут перегона американских автомобилей по "Персидскому коридору" и далее через Кавказ в Россию, до пункта распределения военной техники по фронтам", — сообщал Владимир Черников "Русскому географическому обществу".

Он отметил, что хотел "прочувствовать ландшафты и те трудности, с которыми сталкивались американские, советские и иранские водители, а заодно попытаться отыскать местонахождение американских автосборочных заводов и пунктов обеспечения перегона автомобилей".

Путь велопутешественника начался в Иране, в городе Абадан, куда он добрался самолетом. Конечным пунктом был обозначен осетинский Беслан, откуда техника распределялась по фронтам.

Экспедиция длилась почти месяц, весь путь Владимир преодолел без серьезных происшествий. По дороге пенсионер отклонился от маршрута, чтобы заехать в Иранскую долину вулканов, и все равно добрался до Беслана быстрее, чем рассчитывал, — за 25 дней вместо месяца.