В Швеции откроется Музей отвратительной еды

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Первый в мире Музей отвратительной еды откроется в третьем по величине городе Швеции Мальмё 31 октября, пишет газета Independent со ссылкой на создателя музея Сэмюэла Веста.

Сообщается, что в музее будут выставляться самые "неоднозначные" блюда со всего мира: от протухшего мяса акулы, которое является деликатесом в Исландии, до южно-азиатского зловонного фрукта дуриана, который в Сингапуре даже запрещено провозить в общественном транспорте. В качестве "экспонатов" будут также представлены шведская консервированная квашенная сельдь, зажаренная морская свинка из Перу, популярный на Сардинии сыр с личинками и гениталии быка.

"На что интереснее смотреть: на пластиковую реплику еды или на настоящую еду прямо перед тобой? Намного забавнее видеть настоящий дуриан из Таиланда", — заявил Вест.

Создатель музея Сэмюэл Вест также является основателем открытого в Швеции, Канаде и США Музея провалов.

Все "экспонаты" Музея отвратительной еды будут храниться в медицинских колбах для сохранения запаха, а половина из них будет меняться каждый день, что, по словам Веста, приносит музею немало затрат. По данным издания, музей будет открыт всего три месяца, до конца января 2019 года. Стоимость входного билета составит 185 шведских крон (около 20 долларов США), вход для детей будет бесплатным.