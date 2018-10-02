МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Казани готовятся к встрече трехмиллионного туриста, сообщает официальный портал города.

Юбилейный гость, которого выберут с помощью генератора случайных чисел, прибудет в столицу Татарстана ориентировочно в ноябрьские праздники.

Директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова заявила, что сделать объективный выбор трехмиллионного туриста непросто, поскольку люди одновременно приезжают на самолетах, поездах, автобусах и личных автомобилях, причем многие — группами. Именно поэтому решено запустить акцию "Стань трехмиллионным туристом Казани" для тех, кто планирует посетить город в начале ноября.

1 ноября с помощью генератора случайных чисел из всех заявок выберут одну. Если турист приедет с родственниками, то принять участие в праздничных мероприятиях смогут все члены его семьи. Юбилейный гость получит подарки – уникальный тур, бесплатное проживание в одной из лучших гостиниц города и многое другое.

Горожане могут принять участие в составлении программы пребывания гостя. Для этого необходимо принять участие в голосовании на специальном сайте, отдав свой голос за наиболее интересный туристический объект и любимое блюдо татарской национальной кухни. Голосование продлится до 15 октября.