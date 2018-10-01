Аэропорт Лос-Анджелеса разрешил пассажирам проносить марихуану

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Лос-Анджелеса разрешил пассажирам старше 21 года проносить с собой на борт самолета до 28,5 граммов марихуаны, сообщает The Sun.

Руководство аэропорта ввело новое правило, поскольку с 1 января 2018 года в штате Калифорния легализовано употребление марихуаны.

Тем не менее, в соответствии с федеральными законами, употребление марихуаны по-прежнему запрещено. Это означает, что сотрудники, которые работают на федеральное правительство, могут препятствовать провозу наркотиков.

Кроме того, наличие марихуаны в багаже может создать проблемы в пункте прилета, если там наркотики запрещены.