Санкт-Петербург и Милан запустят совместные проекты в сфере туризма

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В Милане открылся Информационно-деловой центр Санкт-Петербурга.

Цель двустороннего сотрудничества – создание и запуск совместных бизнес-проектов в сфере туризма, транспорта, моды, креативной индустрии.

О готовности предложить свои продукты рассказали представители Петербургской недели дизайна, миланского музея MUDEC, Планетария №1 и другие участники.

На мероприятии присутствовали представители администрации Санкт-Петербурга, мэрии Милана, Генерального консульства России в Милане.

"Наша главная задача – находить амбициям российских компаний из несырьевых сфер бизнеса достойное применение в Италии, — отметил директор Информационно-делового центра Ярослав Мешавкин. – Итальянский рынок динамичный, заинтересован в притоке готовых технологий и продуктов. Что касается туризма, то существующий в сознании итальянцев культурно-познавательный мотив визита в Россию явно нуждается в расширении – например, за счет медицинского туризма".

Развитие сотрудничества России и Италии – реакция на текущую рыночную конъюнктуру. Благодаря низкому курсу рубля итальянская сторона заинтересована в сотрудничестве с российскими компаниями – производство в РФ дешевле европейского и качественнее азиатского. Отечественный же бизнес стремится расширить присутствие на международном рынке.