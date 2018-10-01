Стоимость туров в Великий Устюг за год не увеличилась

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. По информации туроператоров, туры в Великий Устюг на текущий момент продаются более активно, чем осенью 2017 года, сообщает АТОР.

Одна из причин – сохранение или даже снижение стоимости туров по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов, на фоне скачка курса валют и подорожания зарубежных поездок, это вызывает интерес семейных туристов.

На большинстве объектов Великого Устюга турпродукт подешевел или остался на прежнем уровне. Это обусловлено падением спроса в прошлые годы. Чтобы сделать направление востребованным, поставщики услуг цены не завышали, а, наоборот, стремились их снизить.

"На ценовую политику отельеров повлиял, в том числе, и транспортный фактор: отсутствуют прямые железнодорожные маршруты в город, количество поездов и, соответственно, железнодорожных билетов ограничено. Аэропорт города не предназначен для большой авиации, и прямых рейсов в него нет. Все это, естественно, сказывается на турпотоке и на стоимости предложения", – поясняют эксперты одного из крупных туроператоров.

Учитывая невысокую платежеспособность туристов, туроператоры сформировали продукт, отвечающий бюджетным запросам аудитории. Наряду с традиционными пакетными турами, в стоимость которых входит дорога, участники рынка предложили облегченные и дешевые варианты туров, которые не привязаны к железнодорожному транспорту.

Есть и еще более упрощенный вариант: это однодневная программа без проживания в гостинице, рассчитанная на туристов, прибывающих в Великий Устюг самостоятельно, например, на личном автомобиле.

В этом году попасть в гости к Деду Морозу можно не только в декабре и январе, но и в ноябре, на день рождения зимнего волшебника, который отмечается 18 ноября, а также в марте – на Масленицу.