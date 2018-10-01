В России набирают популярность чартерные туры во Вьетнам

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вьетнам демонстрирует рост спроса на этапе раннего бронирования зимнего сезона, сообщает АТОР.
По мнению участников туроператорского рынка, Вьетнам – одно из самых стабильно продающихся направлений на российском рынке. Это подтверждает официальная статистика: по итогам 8 месяцев 2018 года в стране уже побывало 413 тысяч россиян, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года). Также индикатор стабильного интереса к отдыху в этой стране — круглогодичность чартерных цепочек во Вьетнам у крупнейших туроператоров и планируемый рост объемов чартерной перевозки в предстоящем зимнем сезоне.
Туроператоры с партнерскими чартерными авиакомпаниями нарастили в этом зимнем сезоне объемы перевозки во Вьетнам. Пункты вылета и частоты добавились и для Нячанга, но особенно серьезно объемы выросли на остров Фукуок: здесь "чартерных" туристов из России в этом году может быть втрое больше.
Как отмечают туроператоры, у которых есть свои чартерные программы во Вьетнам, несмотря на колебания курса валют в августе – сентябре, на этапе раннего бронирования зимнего отдыха направление демонстрирует хорошие объемы и глубину продаж.
По мнению участников рынка, при стабильном курсе рубля в предстоящем зимнем сезоне Вьетнам может показать рост до 20%. Хотя значительных скидок на проживание в отелях Вьетнама на этапе раннего бронирования зимы не наблюдается.
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