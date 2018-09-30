Назван самый туристический регион Европы

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Канарские острова в Испании стали "самым туристическим" регионом Евросоюза, сообщает "Евро Пульс" со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.

За год туристы переночевали в отелях и хостелах на Канарских островах почти 103 миллиона раз. На втором месте с большим отрывом идет Каталония — туристы провели там 80 миллионов ночей за год.

Замыкает тройку Адриатическое побережье Хорватии (почти 75 миллионов ночей).