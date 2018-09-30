Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
"Русские как китайцы, а американцы — нет". Чего ждать от отдыха в Китае
08:0030.09.2018
(обновлено:08:09 30.09.2018)
09450
Семья в национальной китайской одежде
© Depositphotos / XiXinXing

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Локальный интернет, еда палочками, сверхпроизводительность и умение жить кучно — чем-то подобным обычно ограничиваются познания о Поднебесной у тех, кто никогда там не был. Но Китай, местные жители — способны удивлять. О главных городах восточной провинции Чжэцзян, любви китайцев к высоким людям, высоким чинам и бесчисленным легендам о чистой любви, — в материале РИА Новости.

Важные лайфхаки

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Лапша с морепродуктами и овощами, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Лапша с морепродуктами и овощами, Китай

В Китае туристу с особыми предпочтениями в еде лучше заранее интересоваться составом блюда. По внешнему виду, а порой и по вкусу определить, из чего оно приготовлено, часто просто невозможно. В разных городах еда отличается: где-то подают, кажется, абсолютно все в кляре, где-то — заливают соевым или кисло-сладким соусом.

Есть и общее: например, помидоры черри обычно предлагают и готовят как фрукт — добавляют в салаты с дыней,  вымачивают в апельсиновом соке, получая что-то вроде варенья.

Не удивляйтесь повышенному вниманию, особенно если ваш рост выше 170 сантиметров, а цвет волос — какой угодно, только не темный. Многие китайцы сразу начинают фотографироваться с необычными "белыми людьми", а часто просто включают прямую трансляцию с телефона.

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаКитайские туристы фотографируются у озера Сиху, Ханчжоу, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Китайские туристы фотографируются у озера Сиху, Ханчжоу, Китай

В провинции Чжэцзян, как и в Китае в целом, самые банальные дела превращаются для туриста в непростые челленджи. Начинается все с того, что и в столице — Ханчжоу — большинство не говорит по-английски даже на уровне "где найти банк".

Поэтому перед поездкой надо или улучшать навыки игры в "Крокодила", или, что проще, запастись фотографиями того, что вам может понадобиться, — спасет как минимум в магазине.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в городе Ханчжоу в Китае
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Прохожие на одной из улиц в городе Ханчжоу в Китае

При этом местные жители очень доброжелательно относятся к русским. У некоторых официальные русские имена, многие знают язык, бывали в России.

"Я училась в Америке и один год жила в России, в Санкт-Петербурге, — рассказывает жительница Нинбо Марина. — И поняла, что русские очень честные — похожи на нас, китайцев. А вот американцы другие, с ними сложно".

Озеро любви

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкОзеро Сиху в городе Ханчжоу в Китае
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Озеро Сиху в городе Ханчжоу в Китае

"Много лет назад на озере Сиху парень увидел змею, влюбился в нее и подарил красивый зонтик. Потом у них родился сын и стал хорошим чиновником", — дает вольный перевод на русский местной легенды о Белой Змейке Татьяна — китайский гид из Ханчжоу.

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПарк у озера Сиху, Ханчжоу, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Парк у озера Сиху, Ханчжоу, Китай
Города мира. Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Чудеса Поднебесной: чем удивляет Китай иностранных туристов

На самом деле озеро Сиху, расположенное в центре Ханчжоу — столицы провинции, поражает не историями, а видами, десять из которых традиционно считаются лучшими. Так, в списке есть романтичные "Три пруда, завлекающие луну" и "Два пика, пронзающие облака". При желании можно добавить еще один — вид на небольшие пики посередине озера, отмечающие самое глубокое место. Этот пейзаж изображен на купюре в один юань.

Лучше всего любоваться озером с круизного катера, который отходит от берега каждые 15-20 минут. За часовую прогулку вы увидите буддистские храмы, чайные фермы и просто живописные берега.

© Depositphotos / yamabikayОдин юань
© Depositphotos / yamabikay
Один юань

"Купаться в озере нельзя, — объясняет Татьяна. — Если один китаец в воду зайдет, все другие тоже захотят, а нас очень много. Так экология разрушится".

Озеро Сиху с окрестными храмами, мостами, парками и садами внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подстегнуло туристический интерес. Основные посетители — китайцы, поклонники романтических историй и растущих здесь в огромном количестве лотосов.

Наследие саммита

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Посетители в Международном выставочном центре, Ханчжоу, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Посетители в Международном выставочном центре, Ханчжоу, Китай

В 2016 году в Ханчжоу проходил саммит "Большой двадцатки", для которого построили Международный выставочный центр — сейчас он открыт для экскурсий. Особой популярностью пользуется зал приветствий на втором этаже. Тут сложно увидеть иностранных туристов, а вот китайцам очень нравится выстраиваться для групповых фото напротив флагов и табличек с именами мировых лидеров.

"Я приезжаю сюда уже в третий раз, — рассказывает посетитель Шен. — Это место нашей гордости. Здесь собирались очень важные люди и решали важные вопросы, а теперь могу побыть и я".

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Здания, построенные для проведения саммита G20, Ханчжоу, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Здания, построенные для проведения саммита G20, Ханчжоу, Китай

Вокруг центра также есть что посмотреть — например, стадион в форме лотоса, гостиницу в виде золотого шара и "заваливающееся" стеклянное здание правительства.

Саммит оставил после себя и эффектное водное шоу на озере Сиху "Самый запоминающийся Ханчжоу" (его смотрели лидеры стран-участниц).

"Я думала, что увижу что-то вроде поющих фонтанов и какие-нибудь танцы на плавучей сцене, — говорит Юля, продавец из Ханчжоу. — Но это просто не описать словами: артисты пели, плывя на лодке, танцоры исполняли сложные композиции прямо на воде, а под конец из озера показалась огромная неземная конструкция. Это самое удивительное зрелище, что я видела в жизни!"

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВодное шоу "Самый запоминающийся Ханчжоу", Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Водное шоу "Самый запоминающийся Ханчжоу", Китай

Об уровне постановки говорит и тот факт, что ею занимался режиссер Чжан Имоу — автор культового фильма "Дом летающих кинжалов", поражающего в первую очередь своим визуальным рядом.

Торг уместен

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаМеждународный торгово-деловой центр, Иу, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Международный торгово-деловой центр, Иу, Китай

В Чжэцзян есть еще одна столица — негласная, торговый город Иу, находящийся в 140 километрах от Ханчжоу. Здесь на арабов, европейцев и афроамериканцев реагируют очень спокойно, с ними даже не фотографируются. Местные привыкли, что те регулярно приезжают заключать сделки века — договоры на поставку сотен контейнеров чехлов на айфоны или сумок в пайетках.

Длина международного торгово-делового центра в Иу около четырех километров. "Здесь более 60 тысяч магазинов, и для того чтобы зайти в каждый, понадобится полтора года", — сообщает сотрудник городского офиса по туризму.

© Depositphotos / leungchopanДевушка во время шопинга в Китае
© Depositphotos / leungchopan
Девушка во время шопинга в Китае

Действительно, здесь можно найти все что угодно. Целые этажи отведены под мягкие игрушки и канцелярские принадлежности, лампочки, светодиоды и иконы. Есть рай и для туриста с большим количеством родственников — нескончаемые ряды магазинов с веерами, вазами, полотенцами, магнитами с изображениями любой страны (кроме Китая). 

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВитрина магазина в международном торгово-деловом центре, Иу, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Витрина магазина в международном торгово-деловом центре, Иу, Китай

Не надейтесь, что сможете оплачивать покупки картой. В большинстве мест не годится даже Apple Pay. Вместо этого используют одну из функций We Chat — местного мессенджера. Она же заменяет и наличные деньги.

Забудьте и про Google, Яндекс, а также некоторые другие сервисы. Для них понадобится специальный "обходник" — VPN. Но китайцы не страдают от таких ограничений. Порой кажется, что им нет дела до того, что происходит за пределами их страны.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена