"Русские как китайцы, а американцы — нет". Чего ждать от отдыха в Китае

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Локальный интернет, еда палочками, сверхпроизводительность и умение жить кучно — чем-то подобным обычно ограничиваются познания о Поднебесной у тех, кто никогда там не был. Но Китай, местные жители — способны удивлять. О главных городах восточной провинции Чжэцзян, любви китайцев к высоким людям, высоким чинам и бесчисленным легендам о чистой любви, — в материале РИА Новости.

Важные лайфхаки

В Китае туристу с особыми предпочтениями в еде лучше заранее интересоваться составом блюда. По внешнему виду, а порой и по вкусу определить, из чего оно приготовлено, часто просто невозможно. В разных городах еда отличается: где-то подают, кажется, абсолютно все в кляре, где-то — заливают соевым или кисло-сладким соусом.

Есть и общее: например, помидоры черри обычно предлагают и готовят как фрукт — добавляют в салаты с дыней, вымачивают в апельсиновом соке, получая что-то вроде варенья.

Не удивляйтесь повышенному вниманию, особенно если ваш рост выше 170 сантиметров, а цвет волос — какой угодно, только не темный. Многие китайцы сразу начинают фотографироваться с необычными "белыми людьми", а часто просто включают прямую трансляцию с телефона.

В провинции Чжэцзян, как и в Китае в целом, самые банальные дела превращаются для туриста в непростые челленджи. Начинается все с того, что и в столице — Ханчжоу — большинство не говорит по-английски даже на уровне "где найти банк".

Поэтому перед поездкой надо или улучшать навыки игры в "Крокодила", или, что проще, запастись фотографиями того, что вам может понадобиться, — спасет как минимум в магазине.

При этом местные жители очень доброжелательно относятся к русским. У некоторых официальные русские имена, многие знают язык, бывали в России.

"Я училась в Америке и один год жила в России, в Санкт-Петербурге, — рассказывает жительница Нинбо Марина. — И поняла, что русские очень честные — похожи на нас, китайцев. А вот американцы другие, с ними сложно".

Озеро любви

"Много лет назад на озере Сиху парень увидел змею, влюбился в нее и подарил красивый зонтик. Потом у них родился сын и стал хорошим чиновником", — дает вольный перевод на русский местной легенды о Белой Змейке Татьяна — китайский гид из Ханчжоу.

На самом деле озеро Сиху, расположенное в центре Ханчжоу — столицы провинции, поражает не историями, а видами, десять из которых традиционно считаются лучшими. Так, в списке есть романтичные "Три пруда, завлекающие луну" и "Два пика, пронзающие облака". При желании можно добавить еще один — вид на небольшие пики посередине озера, отмечающие самое глубокое место. Этот пейзаж изображен на купюре в один юань.

Лучше всего любоваться озером с круизного катера, который отходит от берега каждые 15-20 минут. За часовую прогулку вы увидите буддистские храмы, чайные фермы и просто живописные берега.

"Купаться в озере нельзя, — объясняет Татьяна. — Если один китаец в воду зайдет, все другие тоже захотят, а нас очень много. Так экология разрушится".

Озеро Сиху с окрестными храмами, мостами, парками и садами внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подстегнуло туристический интерес. Основные посетители — китайцы, поклонники романтических историй и растущих здесь в огромном количестве лотосов.

Наследие саммита

В 2016 году в Ханчжоу проходил саммит "Большой двадцатки", для которого построили Международный выставочный центр — сейчас он открыт для экскурсий. Особой популярностью пользуется зал приветствий на втором этаже. Тут сложно увидеть иностранных туристов, а вот китайцам очень нравится выстраиваться для групповых фото напротив флагов и табличек с именами мировых лидеров.

"Я приезжаю сюда уже в третий раз, — рассказывает посетитель Шен. — Это место нашей гордости. Здесь собирались очень важные люди и решали важные вопросы, а теперь могу побыть и я".

Вокруг центра также есть что посмотреть — например, стадион в форме лотоса, гостиницу в виде золотого шара и "заваливающееся" стеклянное здание правительства.

Саммит оставил после себя и эффектное водное шоу на озере Сиху "Самый запоминающийся Ханчжоу" (его смотрели лидеры стран-участниц).

"Я думала, что увижу что-то вроде поющих фонтанов и какие-нибудь танцы на плавучей сцене, — говорит Юля, продавец из Ханчжоу. — Но это просто не описать словами: артисты пели, плывя на лодке, танцоры исполняли сложные композиции прямо на воде, а под конец из озера показалась огромная неземная конструкция. Это самое удивительное зрелище, что я видела в жизни!"

Об уровне постановки говорит и тот факт, что ею занимался режиссер Чжан Имоу — автор культового фильма "Дом летающих кинжалов", поражающего в первую очередь своим визуальным рядом.

Торг уместен

В Чжэцзян есть еще одна столица — негласная, торговый город Иу, находящийся в 140 километрах от Ханчжоу. Здесь на арабов, европейцев и афроамериканцев реагируют очень спокойно, с ними даже не фотографируются. Местные привыкли, что те регулярно приезжают заключать сделки века — договоры на поставку сотен контейнеров чехлов на айфоны или сумок в пайетках.

Длина международного торгово-делового центра в Иу около четырех километров. "Здесь более 60 тысяч магазинов, и для того чтобы зайти в каждый, понадобится полтора года", — сообщает сотрудник городского офиса по туризму.

© Depositphotos / leungchopan Девушка во время шопинга в Китае © Depositphotos / leungchopan Девушка во время шопинга в Китае

Действительно, здесь можно найти все что угодно. Целые этажи отведены под мягкие игрушки и канцелярские принадлежности, лампочки, светодиоды и иконы. Есть рай и для туриста с большим количеством родственников — нескончаемые ряды магазинов с веерами, вазами, полотенцами, магнитами с изображениями любой страны (кроме Китая).

Не надейтесь, что сможете оплачивать покупки картой. В большинстве мест не годится даже Apple Pay. Вместо этого используют одну из функций We Chat — местного мессенджера. Она же заменяет и наличные деньги.

Забудьте и про Google, Яндекс, а также некоторые другие сервисы. Для них понадобится специальный "обходник" — VPN. Но китайцы не страдают от таких ограничений. Порой кажется, что им нет дела до того, что происходит за пределами их страны.