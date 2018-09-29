Москва вошла в список городов с лучшими рождественскими ярмарками мира

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Издание Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Издание The Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями. Авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, сходить на ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины", — написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, на сайте мэра Москвы сообщается, что американский медиахолдинг CNN включил российскую столицу в топ-10 городов мира, привлекательных для посещения осенью, особенно отметив музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".