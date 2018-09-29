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Тут все могут тебя убить. Названы десять самых опасных пляжей мира
10:1029.09.2018
(обновлено:10:29 29.09.2018)
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Соленоводный крокодил
© Flickr / Bernard Dupont

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мягкий песок, кристально-голубые волны – за такой идиллической картинкой пляжа может таиться смертельная опасность. Сообщения о загрязненных пляжах регулярно появляются в СМИ, природные опасности также распространены, тем более для морских обитателей люди – захватчики. Да и не только море, но и песок может быть опасен. Портал The Travel подготовил рейтинг самых жутких пляжей.

Гансбай, ЮАР (акулы)

© Bernard DUPONTГансбай, ЮАР
© Bernard DUPONT
Гансбай, ЮАР

Красивое побережье с прекрасными курортами, маленькими рыбацкими деревнями также является одной из акульих столиц мира. Морских хищников тут настолько много, что это место известно во всем мире как "Аллея акул". Популярный аттракцион – погружение в клетке прямо к морским хищникам.

Тигровая акула
© Depositphotos / thediver123
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Этот пляж — совсем не идеальное место для плавания, но для любителей акул это рай. Если погружение в клетке туристам покажется слишком экстремальным, местные жители пригласят их на лодочные прогулки, во время которых можно наблюдать, как хищники пожирают местных тюленей.

Дарвин, Австралия (медузы, акулы и крокодилы)

CC0 / garycycles / Australia, Darwin, NightcliffПляж Дарвин в Австралии
CC0 / garycycles / Australia, Darwin, Nightcliff
Пляж Дарвин в Австралии

Мангровые заросли вокруг гавани – рай для крокодилов, этих мест нужно избегать любой ценой. Кроме того, в воде может быть слишком много медуз, а заплывать на глубину не советуют из-за волн и акул.

Калангут, Гоа, Индия (коровы)

© РИА Новости / Мария Косарева Пляж Калангут на севере штата ГОА, Индия
© РИА Новости / Мария Косарева
Пляж Калангут на севере штата ГОА, Индия
Корова на пляже
© Depositphotos / oleksiiklonkin
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Северный Гоа пользуется популярностью у путешественников, пляжи славятся своей красотой, а море — теплой водой. Но в Калангуте туристам приходится делить побережье с коровами. Каждый день два стада пасутся у входа на пляж. У владельцев нет работников, которые следили бы за животными, так что коровы будут делать то, что им нужно. Для тех, кто решится пройтись по пляжу босиком, это может иметь довольно неприятные последствия.

Рипалс-бей, Гонконг (водоросли и бактерии)

© AP Photo / Kin CheungПляж Рипалс-бей, Гонконг
© AP Photo / Kin Cheung
Пляж Рипалс-бей, Гонконг

Рипалс-бей находится в престижном районе Гонконга, вдоль пляжа тянется набережная, за ней – небоскребы. Тем не менее, на пляже можно встретить некоторые нежелательные "достопримечательности". Помимо мусора и мертвых рыб, морская вода кишит водорослями.

Танцоры балета, позирующие возле достопримечательностей Гонконга
© Фото : Dean Alexander/ Hong Kong Ballet
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Поблизости находятся многочисленные строительные площадки, отходы которых стекают в море, что приводит к появлению токсичных водорослей и бактерий. Более того, как пишет портал Destinationtips, песок на пляже сероватого цвета из-за жира, который попадает туда из близлежащих клиник после операций по липосакции.

Остров Пели, Канада (водоросли)

© Ken LundОстров Пели, Канада
© Ken Lund
Остров Пели, Канада
Мертвая рыба на пляже во Флориде, США
© AP Photo / Chris O'Meara
У берегов Флориды токсичная водоросль убивает рыбу и морских животных

Прохладные воды острова Пели могут выглядеть привлекательно, но часто они скрывают неприятные сюрпризы. Сине-зеленые водоросли, которые растут поблизости, заражают воду токсичными бактериями, которые могут вызвать проблемы с кожей и желудком.

Когда водорослей очень много, берег пляжа становится сине-зеленого цвета. Это предупреждение: держаться от воды нужно подальше. Даже есть рыбу, выловленную в загрязненных водах, опасно.

Нью-Смирна-Бич, Флорида (акулы)

CC BY-SA 3.0 / Ebyabe / New Smyrna Beach, Florida: PeninsulaНью-Смирна-Бич, Флорида, США
CC BY-SA 3.0 / Ebyabe / New Smyrna Beach, Florida: Peninsula
Нью-Смирна-Бич, Флорида, США

Нью-Смирна-Бич во Флориде является популярным местом у пловцов и серферов, а также у охотников на акул. Здесь море кишит акулами.

Тем не менее, огромное число туристов рискуют тут плавать, нападения акул – не редкость. Кроме того, Флорида подвержена ураганам, ветра делают морскую воду теплее, чем обычно, обеспечивая идеальную среду для акул.

Остров Реюньон, Индийский океан (акулы)

© AFP 2018 / Richard BouhetДевушки на пляже острова Реюньон в Индийском океане
© AFP 2018 / Richard Bouhet
Девушки на пляже острова Реюньон в Индийском океане

Этот райский остров мог бы стать великолепным местом отдыха. Однако его репутация еще одной акульей столицы отпугивает многих гостей. Тем более на острове еще в 1999 году запретили убивать акул ради еды, с тех пор популяция значительно возросла.

На острове было много нападений акул на людей, некоторые из них закончились трагически. Это отвадило серферов от попыток поймать волну в этом районе. Одно время серфинг тут даже был запрещен.

Остров Рамри, Бирма (крокодилы)

На острове Рамри находится множество мангровых зарослей, а они — идеальная среда обитания для крокодилов. Эти хищники вырастают до шести метров в длину, хотя даже крокодил меньшего размера может легко убить взрослого человека.

На Рамри произошел трагический инцидент во время Второй мировой войны, когда отступавшие под натиском англичан японские солдаты оказались в болотистой местности. Многие были растерзаны крокодилами. Тогда пострадало более 500 человек.

Кеймада-Гранди, Бразилия (змеи)

Остров у берегов Бразилии известен как Змеиный остров, на котором проживает множество гадюк. Путешественники и местные жители нередко страдают от укусов этих ядовитых пресмыкающихся.

На квадратный метр земли здесь приходится до пяти змей. Туристам, которые отчаянно хотят познакомиться с ними поближе, советуют отправиться в Сан-Паулу в питомник — там гораздо безопаснее.

Квинсленд, Австралия (змеи и медузы)

© Фото : аккаунт Charlotte Lawson в сети FacebookГолубые медузы на пляже залива Десепшен Бэй в Квинсленде, Австралия
© Фото : аккаунт Charlotte Lawson в сети Facebook
Голубые медузы на пляже залива Десепшен Бэй в Квинсленде, Австралия

Родители в некоторых районах Квинсленда перестали брать своих детей на пляжи из-за большого количества змей. Кроме того, сюда регулярно приплывают медузы, которые делают пляжи похожими на пузырчатый ковер. Не все они опасны, но есть и ядовитые.

Еще на пляжах Квинсленда обитают ядовитые морские ящерицы, из-за которых даже закрыли побережье в районе Кулангатты.

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