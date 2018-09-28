Россия и Доминика подписали соглашение об отмене виз

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия и карибское островное государство Доминика подписали соглашение об отказе от визовых формальностей, сообщил российский МИД.

"Подписаны договор об основах отношений между Российской Федерацией и содружеством Доминики и соглашение между правительством Российской Федерации и правительством содружества Доминики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан", — говорится в сообщении ведомства.

Подписание документов прошло на встрече министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Доминики Франклин Барон на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая развитие торгово-экономических и гуманитарных связей, обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной проблематики", — говорится в сообщении МИД.