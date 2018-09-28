На Красном море появится курорт для самых богатых туристов

ДУБАЙ, 29 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия объявила о запуске мегапроекта люксового туристического курорта на Красном море, сообщает Arabian Business.

Начальное финансирование для курорта предоставит один из госинвестфондов. Впоследствии планируется привлекать частных инвесторов. Курорт будет находиться по соседству с "городом будущего" Неом и еще одним крупным туристическим объектом, который появится на архипелаге из 50 островов.

"Проект станет естественным продолжением Средиземного моря и будет называться Ривьерой Ближнего Востока", — говорится в заявлении госинвестфонда.

Работа по строительству курорта начнется в первом квартале 2019 года, первую очередь планируется завершить к концу 2020 года, а проект целиком — к 2028 году.

Курорт рассчитан на "2,5 миллиона самых богатых туристов в мире" и будет включать в себя отели, частные виллы, яхт-клуб и академию искусств, сообщает издание.