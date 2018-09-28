Безвизовый режим может войти в стратегию развития туризма в России

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Минэкономразвития предложит включить в стратегию развития туризма до 2035 года идею о безвизовом режиме по туристическим маршрутам в России, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы сейчас будем разрабатывать новую стратегию по развитию туризма до 2035 года, которую планируем обязательно согласовывать с МИДом", — сказал Орешкин.

Отвечая на вопрос о том, войдет ли в стратегию идея о безвизовом режиме по туристическим маршрутам, чиновник сказал, что министерство будет ее предлагать.

Орешкин также добавил, что министерство работает по этому вопросу вместе с МИДом.