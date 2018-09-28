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Власти Кубани собрали около 52 миллионов рублей курортного сбора
03:1528.09.2018
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Краснодарский край. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края с середины лета собрали порядка 52 миллионов рублей курортного сбора, которые будут потрачены на инфраструктуру, сообщил РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

На территории строящегося курорта Белокуриха-2
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр отметил, что в Краснодарском крае курортный сбор введён позже, чем на Ставрополье и Алтае – с 16 июля. Это было обусловлено проведением на территории Краснодарского края чемпионата мира по футболу.

"Удалось собрать на 13 сентября порядка 52 миллионов рублей. Прогнозировали мы до конца года 70 миллионов", — рассказал Константиниди.

По мнению министра, эксперимент в регионе проходит успешно. Отказов оплачивать сбор практически нет. Это он связывает в том числе и с установлением минимальной ставки в десять рублей, которая не превышает 1% от средней стоимости размещения в сутки.

"Сейчас идет обсуждение тех проектов, которые планируется организовать за счет фонда курортной инфраструктуры. Это будут объекты благоустройства, парки, скверы, терренкуры, фонтаны и другое. Важно, что и профессиональное сообщество, и общественность участвуют в обсуждении целесообразности реализации тех или иных проектов", — отметил министр. Он уточнил, что прежде всего деньги предлагается тратить на новые объекты, "чтобы был реальный эффект, а не решение текущих задач муниципалитетов".

Отдыхающие у замка Ласточкино гнездо в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Опора России" выступает против введения туристического сбора

Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля – в 8 муниципалитетах Краснодарского края. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100, а в 2018 году — 50 рублей в день. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти. В Краснодарском крае, от его уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона.

Полученные от сбора средства могут направляться только на развитие курортной инфраструктуры.

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