В Индии открылся новый аэропорт с невероятным видом

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Из окон нового аэропорта, расположено в Гималаях на высоте более 1400 метров, открывается один из самых захватывающих видов, сообщает CNN.

Аэропорт обслуживает отдаленный район Индии – штат Сикким. На строительство объекта было потрачено 68,7 миллионов долларов. "Он демонстрирует передовые достижения наших инженеров и рабочих. Это поистине удивительный прорыв", — сказал Нарендра Монди, премьер-министр Индии.

Терминал нового аэропорта площадью 2380 квадратных метров может вместить до 100 пассажиров.

До открытия терминала туристы и местные жители были вынуждены использовать воздушную гавань в Западной Бенгалии – в пяти часах езды.