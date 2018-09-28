В Италии ограбленные туристы отдохнули за счет города

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Кампании по указанию мэра Чиро Буонайуто отель бесплатно принял семью немецких туристов, ограбленных при посещении ими археологического парка Геркуланум, сообщает "Италия по-русски".

Немецкие туристы обнаружили, что их сумки с личными вещами были украдены, когда вернулись на автостоянку, проведя день на раскопках.

Туристы сообщили о происшествии в соцсетях. Мэр, крайне возмутившийся поведением сограждан, "которые портят имидж города, спустя множество "темных лет", наконец, привлекающего туристов", лично занялся решением проблемы.

Чиро Буонайуто связался с пострадавшей от грабителей семьей из Саксонии, пригласив туристов провести выходные в Геркулануме за счет города, чтобы еще раз съездить на раскопки и отправиться на экскурсию по рядом расположенной Археологической зоне Помпеи.

"То, что произошло с немецкими туристами, недопустимо. Я хочу, чтобы весь мир знал, насколько, на самом деле, дружелюбны и гостеприимны жители нашего города", — сказал мэр.