Фитнес под открытым небом
О сверхлюдях на велосипедах и завтраках под мандариновым деревом
Ольга Цынская

Сценарист путешествий и поставщик впечатлений для трудоголиков, уставших от ритма мегаполиса, Татьяна Дзюина рассказала в интервью РИА Новости о том, что нужно знать, отправляясь в велопоездку, почему она девять раз возвращалась на итальянское горное озеро Гарда, как 90-летняя итальянка рассекает по горам на мотоцикле и когда ветер сдувает с велосипеда.

До 2008 года я была трудоголиком, уставшим от ритма мегаполиса.

Но организму, как ни крути, нужен отдых! Было безумно жалко тратить свою жизнь на попсовый пляжный отдых. Я искала единомышленников и разные активные спортивные туры, неслась по склону на горных лыжах, карабкалась по скалам, пробуя себя в альпинизме, ловила волну на серфе, занималась в школе виндсерфинга и парусного спорта. После такого отдыха я возвращалась в офис не просто отдохнувшая, а окрыленная и сияющая.

Италия. Набережная озера Гарда
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной
Шесть лет назад меня занесло на итальянское озеро Гарда.

К тому времени я уже побывала в Австрии, Португалии, Франции, Испании, Германии, Андорре, Швейцарии. Но даже сейчас мне трудно передать словами, какое впечатление произвело на меня увиденное здесь — горы, озеро, небо и зелень.

Следующие два года я возвращалась сюда снова и снова — девять раз. И неизменно, как Индиана Джонс, открывала для себя новые грани Гарды. Карабкалась вверх на высоченные горы, чтобы посмотреть оттуда на раскаленные солнцем черепичные крыши домов и кристально прозрачное озеро.

Италия. Прогулка в горах
Италия. Прогулка в горах
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной
Италия. Озеро Гарда
Италия. Озеро Гарда
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной
Италия. Вид на озеро Гарда.
Италия. Вид на озеро Гарда.
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной
Италия. На вершине горы над озером Гарда.
Италия. На вершине горы над озером Гарда.
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной
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Италия. Прогулка в горах
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной

Ездила на велосипеде по набережной. Завтракала в уютной беседке под мандариновым деревом, обедала на скалистом мысе с видом на озеро.

Еще я знакомилась c местными жителями и до полуночи слушала их истории.

Меня восхищают тут пожилые люди — своей активностью, внутренней молодостью и жизнью в движении. Я жила в доме у 90-летней женщины, которая ездила на велосипеде, а в гараже у нее стоял мотоцикл! Раньше я и поверить не могла, что такое бывает!

Мне казалось, что те, кто ездят на велосипедах, — это какие-то сверхлюди.

Что такие путешествия связаны непременно с какими-то трудностями и надо обладать суперсилой или специальной спортивной подготовкой. Но один вид 90-летней женщины в юбке и на каблуках мгновенно развеял все стереотипы.

Сегодня велосипед — мой основной транспорт.

В месяц я проезжаю около 700 километров, а пробегаю и прохожу пешком около 600 километров. На велосипеде тут многие ездят ежедневно, даже в магазин в километре от дома.

Плюсов у велопоездок много: в отличие от бега, езда на велосипеде не наносит вреда коленям и суставам, позволяет держать в тонусе мышцы и сердечно-сосудистую систему. Парковка и обслуживание дешевые, а удовольствие от красивого пейзажа и запаха цветущих растений вообще бесплатное.

В велопутешествии главное — соблюдать умеренный темп и помнить, что это делается для себя.

Вам точно понадобятся велошорты со специальной мягкой накладкой, если вы хотите проехать больше 15 километров. В рюкзак можно положить легкую ветровку, бутерброд, телефон, бутылку воды. Иногда все это можно разместить в веломайке с карманами. Обязательно нужны шлем и очки, лучше спортивные, а еще лучше — хамелеоны. Так вы в любую погоду и время дня будете защищены не только от яркого солнца, но и от мошек.

Италия. Прогулка на велосипеде вокруг озера Гарда
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной

Велосипед должен подходить по размеру. Он приобретается для определенных целей — городской, шоссейный, кросс-кантри, маунтинбайк. Для тех, кто быстро устает, есть велосипеды с аккумуляторами. Только не думайте, что это совсем халява и неспортивно — вовсе нет. В велосипедах с аккумуляторами подключается автоматический «доводчик педалей», который очень помогает при подъеме в горку и на длинных дистанциях. Удобно для группы, когда люди в разном темпе едут, чтобы всем было комфортно.

Северная Италия с велодорожками в горах — это спортзал под открытым небом.

А в спортзале много сильных и красивых мужчин. Если у вас что-то сломалось или нога застряла в колесе, вы останавливаетесь, смотрите ошалевшим взглядом на велосипед, и спасители не заставят себя ждать. Итальянцы очень внимательные, впрочем, как и немцы, французы, испанцы, которых тут часто можно встретить. Останавливаются, спрашивают, не нужна ли помощь.

Однажды меня сдуло ветром с велосипеда.

Мы ехали с братом, открывали новый маршрут. Обратный путь был под довольно большим уклоном вниз. Покрытие — мелкая галька. Я вылетела на большой скорости из тоннеля и «поймала» сильный встречный поток ветра. Осознав, что точно не усижу в седле, резко затормозила. По гальке тормозной путь длиннее в два раза, и меня протащило по камушкам. Тогда я поняла, зачем латы любителям горных велосипедов, и теперь в таких опасных местах не разгоняюсь.

Италия. Дорога вдоль озера Гарда.
Италия. Дорога вдоль озера Гарда.
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной
Италия. Доломитовые Альпы. Озеро Молвено
Италия. Доломитовые Альпы. Озеро Молвено
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной
Италия. Доломиты.
Италия. Доломиты.
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной
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Италия. Дорога вдоль озера Гарда.
© Фото из личного архива Татьяны Дзюиной

Я люблю амбициозных, даже немного дерзких людей, с высокой планкой и большими планами. Наверное, потому, что отчасти и сама такая.

Я планирую дожить минимум до 120 лет, а в 90 лет крутить педали на велике, быть активной бабулькой, рассекающей по горам.

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