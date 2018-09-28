К тому времени я уже побывала в Австрии, Португалии, Франции, Испании, Германии, Андорре, Швейцарии. Но даже сейчас мне трудно передать словами, какое впечатление произвело на меня увиденное здесь — горы, озеро, небо и зелень.

Следующие два года я возвращалась сюда снова и снова — девять раз. И неизменно, как Индиана Джонс, открывала для себя новые грани Гарды. Карабкалась вверх на высоченные горы, чтобы посмотреть оттуда на раскаленные солнцем черепичные крыши домов и кристально прозрачное озеро.