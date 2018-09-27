"Пятерка" уровня "трешки". В Египте снимают "звезды" с отелей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Начавшиеся на египетских курортах проверки уже выявили ряд пятизвездочных отелей, которые соответствуют лишь трем звездам, сообщает АТОР.

Власти Египта ищут возможности реформировать гостиничный сектор, развитие которого с конца 2015 года практически остановилось из-за сокращения числа иностранных туристов. По разным данным, на красноморских курортах Египта из-за отсутствия организованных российских туристов остаются закрытыми от 200 до 300 гостиниц.

Сейчас многие владельцы отелей из-за больших долгов и нехватки денег не обновляют номера и не вкладываются в обучение персонала. Такая ситуация приводит к печальным последствиям: пример тому – гибель двух британских туристов в Хургаде, виновниками которой, согласно английской версии, стали сотрудники клининговой службы отеля, считающегося одним из лучших на курорте.

По сообщениям египетской прессы, начавшаяся в августе проверка отелей для их дальнейшей переклассификации уже показала массовое несоответствие заявленных "звезд" реальному качеству сервиса и состоянию объектов. Так, несколько отелей в Шарм-эш-Шейхе, которые позиционируют себя как пятизвездочные, на самом деле, согласно выводам инспекторов, по международным стандартам соответствуют лишь категории три звезды.

Минтуризма Египта предложило государственным банкам и инвесторам вернуться к идее поддержки Фонда туризма, который был организован в 2011 году, но фактически прекратил свою деятельность в 2014 году. Предполагается, эта структура в обновленном виде будет называться Фонд поддержки отелей, а ее капитал составит порядка 1,5 миллиардов египетских фунтов.

Фонд будет полностью либо частично выкупать проблемные гостиничные активы и управлять ими в течение определенного периода времени до достижения их финансового баланса.

Вторым вариантом участия Фонда станет поиск и передача египетских отелей под управление международных гостиничных брендов.

Третий вариант подразумевает частичное приобретение Фондом активов проблемной гостиницы: средства, полученные от продажи акций, владелец отеля будет обязан направить на погашение долгов и на развитие.