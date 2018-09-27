В Греции разработали приложение для экологичных путешествий

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Греческие ученые разработали онлайн-платформу и мобильное приложение, которое строит маршруты на общественном транспорте и помогает пользователям выбрать самый экологичный из них — тот, на котором транспорт производит меньше выбросов углекислого газа, сообщает "Евро Пульс".

Приложение учитывает все виды общественного транспорта, которые есть в Греции, включая городские велопрокаты.

Кроме того, через него можно купить билеты по выбранному маршруту – пока эта опция доступна только для пригородных электричек, но скоро появятся и другие виды транспорта.

Сейчас приложение работает во многих городах Греции. Скоро будет доступна версия для Кипра, затем – для Чехии и Словакии.