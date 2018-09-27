Авиабилеты за границу подорожали

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авиабилеты из России за рубеж в третьем квартале 2018 года подорожали на 6%, сообщает OneTwoTrip.

Сервис путешествий проанализировал изменение цен на авиабилеты в третьем квартале 2018 года. Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов за границу с вылетом из городов России в июле-сентябре составила 22 300 рублей, что на 6% дороже, чем в те же месяцы 2017 года.

Стоимость рассчитывалась для билетов эконом-класса, полеты по которым туда и обратно состоялись в июле, августе и сентябре.

Заметнее всего в третьем квартале выросла цена на перелеты в Израиль. Стоимость выросла на 24%, до 24600 рублей. Также существенно увеличилась цена билетов в Чехию (на 15%, до 18440 рублей) и Францию (на 11%, до 26200 рублей). На 13%, до 19100 рублей подорожали билеты из российских городов в Грузию.

При этом на 29%, до 13870 рублей снизилась стоимость перелета в Латвию. На 16%, до 20100 рублей, уменьшилась цена авиабилета из России в Нидерланды. Перелет в Германию подешевел на 5%, до 18100 рублей.

"Повышение стоимость билетов за рубеж связано с ростом курса валют (с прошлого года цена доллара и евро выросла почти на 10 рублей) и увеличением цен на авиационное топливо, — комментирует директор по развитию сервиса Аркадий Гинес. — При этом перелеты по некоторым зарубежным направлениям в третьем квартале даже подешевели. Предлагаемые лоукостерами и другими авиакомпаниями тарифы, особенно при заблаговременной покупке и на внутренних направлениях, по-прежнему остаются весьма демократичными".