В России появилась ассоциация по защите прав владельцев таймшеров

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ассоциация "Рустайм", которая будет защищать права и интересы туристов, владельцев туристической инфраструктуры и собственников таймшер-продуктов, впервые создана в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Таймшер — форма собственности, при которой объект собственности, например недвижимость, могут арендовать сразу несколько человек и использовать его в определенное время.
"Главными целями ассоциации станет объединение участников рынка для развития отрасли таймшер в России в контексте глобализации шеринг-экономики, а также для нивелирования последствий негативного опыта потребления данных услуг", — рассказали в пресс-службе.
По словам президента НКО "Рустайм" Анны Виноградовой, деятельность ассоциации будет направлена на помощь в создании цивилизованного российского рынка таймшер-услуг, представление и защиту интересов владельцев таймшер-сертификатов, формирование экспертного сообщества для обмена лучшим мировым опытом, запуск механизмов для правового регулирования рынка на государственном уровне.
"Формирование рынка таймшеринга в России будет способствовать повышению туристической привлекательности страны, принесет экономические выгоды (налоговые поступления, новые рабочие места), стимулирует развитие гостиничной инфраструктуры, даст возможность российским гражданам пользоваться престижным клубным отдыхом", — добавила она.
По данным ассоциации, ежегодно мировой рынок таймшеринга растет в среднем на 15%, а суммарный денежный оборот компаний, работающих на нем, составляет около 4 миллиардов долларов в год. Система таймшера объединяет более 5,4 тысячи курортов в 95 странах, но Россия в этот список пока не входит.
"В Ассоциацию войдут эксперты и консультанты в области туризма, владельцы туристической инфраструктуры и другие участники рынка, а также частные лица — владельцы сертификатов таймшер, которых по внутренним данным компании в России насчитывается более 150 тысяч человек. Наблюдательный совет организации составят представители госструктур и бизнеса, руководители туристических и юридических организаций", — пояснили в организации.
Инициаторы подчеркивают, что достичь поставленных целей без государственного участия будет непросто. Поэтому НКО "Рустайм" планирует активно сотрудничать с органами государственной власти. В этой связи уже сейчас изучается международный опыт с целью внесения в законодательство РФ соответствующих поправок и изменений для регулирования взаимоотношений в области таймшер.
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