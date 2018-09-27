Япония введет облегченный режим получения виз для тургрупп из России

ООН, 27 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Новый режим получения виз для туристических групп, приезжающих в Японию из России по организованным турам, будет введен с 1 октября, сообщили РИА Новости в МИД Японии.

"Япония вводит новые визы для российских туристических групп. Это одноразовые визы на срок не более 30 дней для членов туристических групп, приезжающих в Японию по пакетным турам, запланированным, набранным и осуществленным в Японии туристическими компаниями, ведущими деятельность в России. Для оформления визы достаточно иметь паспорт и заявление. Планируется их введение с 1 октября", — сообщили в японском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве отметили, что информация об этом была передана премьер-министром Японии Синдзо Абэ Владимиру Путину во время их встречи во Владивостоке 10 сентября в рамках Восточного экономического форума.

В январе 2017 года, через две недели после визита российского президента, Япония ввела облегченный режим получения виз для российских граждан. Главное отличие новой меры в том, что она касается туристических групп.