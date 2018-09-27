В Техасе рыбаки спасли сома, который подавился черепахой

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жители Техаса во время рыбалки спасли от мучительной смерти огромного сома, который мог бы стать их добычей. Видео опубликовано на канале Youtube.

Сом попытался съесть черепаху, но она оказалась больше, чем он мог проглотить. Люди увидели огромную рыбу, из чьей пасти торчат чьи-то лапки. Спасли обоих. Живую черепаху аккуратно вынули из пасти хищника. Рыбу отпустили. Никто не пострадал.