Ольга Бузова
о свидании в Италии и самом безумном поступке в жизни
Ольга Цынская

Ведущая реалити-шоу, актриса, певица и бизнес-леди Ольга Бузова предпочитает путешествовать по России и Италии и считает, что отдых в Сочи не уступает по качеству сервиса европейскому. В интервью РИА Новости она рассказала мистическую историю, случившуюся с ней на озере Гарда, и о том, куда больше ни за что не хотела бы вернуться. 

Я люблю Россию — такую разную, огромную, колоритную.

Безумно люблю свой родной Питер, там живет моя семья — мама, папа. Люблю красавицу Москву, ее ритм и суету. В этом году у меня были гастроли по Югу России.

Ольга Бузова в Сочи
© Фото : Пресс-служба Ольги Бузовой

В перерывах между концертами нашлось время просто насладиться красотами, пляжным отдыхом. У нас очень красивая страна!

Если говорить о других странах — конечно, Италия!

Это моя любимая страна. Венеция, Рим, Тоскана. Я могу часами гулять по улочкам, наслаждаться духом и темпераментом Италии. Мне там нравится абсолютно все: климат, кухня, архитектура, люди. 

Пожалуй, все самое яркое и запоминающееся со мной случалось именно в Италии.

Съемки шоу «Замуж за Бузову» — самый безумный поступок в моей жизни. И Италия открылась мне по-новому, ведь не секрет, что мы чувствуем и помним те или иные места благодаря людям, которые находятся рядом.

У меня очень много воспоминаний, связанных с Италией, много своих местечек. А сколько впечатлений еще впереди!  

На самом деле, со мной часто что-то происходит.

Интересных историй много, все и не вспомнишь. На съемках шоу у меня было свидание на озере Гарда. Это невероятное по красоте место. В перерыве между съемками мы прогуливались по побережью. И вдруг прямо перед нами возникли два лебедя. Это было очень неожиданно, потому что на этом озере не бывает лебедей! Они грациозно покружились перед нами, а спустя какое-то время, когда мы отвлеклись, исчезли так же внезапно, как и появились. Мистическая история!

Ольга Бузова на озере Гарда в Италии.
© Фото : Пресс-служба Ольги Бузовой
Сейчас все больше людей обращают внимание на отдых в России.

Например, в Сочи — нашей олимпийской столице — потрясающая инфраструктура, а отдых не уступает по качеству сервиса европейскому. И еще мне кажется, что именно на российских авиалиниях лучшие бизнес-классы.

Если говорить о русской кухне, то она подразумевает настоящее обжорство!

А я стараюсь питаться правильно, нечасто позволяю себе излишества. Поэтому мне трудно в полной мере оценить все ее достоинства. 

Ольга Бузова в Таиланде
© Фото : Пресс-служба Ольги Бузовой
Я люблю Италию и готова летать в Рим хоть на каждые выходные.

Это мой любимый город в Европе. Еще мне нравится Париж, нравится не спеша гулять по набережной Сены, прокатиться на кораблике. Мне кажется, Париж и правда самый романтичный город.

Ольга Бузова в Лос-Анджелесе
Ольга Бузова в Лос-Анджелесе
© Фото : Пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова в Лондоне
Ольга Бузова в Лондоне
© Фото : Пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова в Таиланде
Ольга Бузова в Таиланде
© Фото : Пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова в Таиланде.
Ольга Бузова в Таиланде.
© Фото : Пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова в Санкт-Петербурге
Ольга Бузова в Санкт-Петербурге
© Фото : Пресс-служба Ольги Бузовой
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Ольга Бузова в Лос-Анджелесе
© Фото : Пресс-служба Ольги Бузовой

Люблю Лос-Анджелес, недалеко от него находится экстремальный парк аттракционов, в котором самые большие американские горки. Ох, как я визжала на них!

Если вы спросите, куда бы мне хотелось вернуться, а куда нет, отвечу, пожалуй, так: ни ногой больше в свое прошлое!

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