Ольга Бузова

Интересных историй много, все и не вспомнишь. На съемках шоу у меня было свидание на озере Гарда. Это невероятное по красоте место. В перерыве между съемками мы прогуливались по побережью. И вдруг прямо перед нами возникли два лебедя. Это было очень неожиданно, потому что на этом озере не бывает лебедей! Они грациозно покружились перед нами, а спустя какое-то время, когда мы отвлеклись, исчезли так же внезапно, как и появились. Мистическая история!