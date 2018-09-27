Ирина Хакамада – об экстремальном отдыхе, русской кухне и энергии Байкала

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости, Ольга Цынская.
Ирина Хакамада, общественный деятель, писатель и телеведущая не переносит бесконечную показуху на пляжах Монако и Ниццы, предпочитая экспедиции в горы, на сопки и вулканы Камчатки, а Байкал считает своим местом силы. В интервью РИА Новости она рассказала, в чем разница между Алтаем и Тибетом, почему считает Ростов-на-Дону гурманcкой столицей России и как она чуть не истекла кровью в джунглях Малайзии.
Мое любимое место отдыха в России – Алтай. Это и отдых, и экстрим одновременно.
Горный Алтай – место мистическое, есть уголки, куда добраться можно только на лошадях. Хотя и там уже начинает создаваться нормальная инфраструктура: удобные палаточные городки в самых диких местах, в горах.
Сейчас я как раз только вернулась: ездила туда со своими учениками по их приглашению. Ничуть не хуже, чем Тибет. Только Тибет — это далеко, сложно и дорого в отличие от Алтая. Это великолепное место, где небеса соединяются с землей!
Таинственное Телецкое озеро, насыщенное огромным количеством кислорода, озона, уступает по объему пресной воды только Байкалу. Здесь уже тоже есть туристические базы с деревянными домиками и банями. Можно даже вызвать шамана, который будет кружить вокруг вас около костра.
Конечно, там нет 4-х и 5-ти звездочных отелей, но это и хорошо же. Человек, который хочет восполнить потерянную в городской суете энергию, найдет именно там абсолютную такую отдушину. И это не так далеко, как Камчатка, например.
При этом Камчатка – великолепное место, но туда непросто добраться, и там достаточно сложные климатические условия. Чтобы съездить в горы, на сопки, на вулканы и жить около горячих источников, нужно иметь больше денег, нежели для поездки, к примеру, в горный Алтай.
А самое яркое впечатление на меня произвел Иркутск (прониклась всей душой), и путешествие на поезде через Байкал до Улан-Уде.
Байкал обладает какой-то невероятной мощью, даже несмотря на проблемы с его экологическим балансом. Достаточно просто подойти и посидеть около него.
Байкал вышибает из тебя все и заполняет заново, там происходит моментальный энергетический обмен. Байкал – это место силы в России.
В связи с проходящими различными международными мероприятиями инфраструктура в российских регионах очень изменилась.
Очень хорошо все организовано в Уфе, в Татарстане, во Владивостоке. Ну а Петербург просто прекрасен!
Конечно, есть еще к чему стремиться. В регионах дорог как федерального, так и местного уровня не хватает. Например, в Самаре и Екатеринбурге — сумасшедшие пробки по дороге из центра в аэропорт. Можно ехать часа три, и никаких обходных путей нет.
А какая в России кухня!
Самая вкусная и разнообразная, причем как местная, так и европейского уровня, — в Ростове-на-Дону. Это же гурманская столица России!
Многие рестораны делают фьюжн кубанской кухни с европейской, это удивительная вещь. Кубанская кухня очень вкусная, но все-таки тяжеловата. Когда ее облегчают специальными рецептами из европейской или даже азиатской кухни, такой микс сносит вам голову!
Еще люблю юг Франции. Только не всю эту тусовку – Канны, Ницца, Монако и так далее, а отдаленные уголки на границе между Италией и Францией.
Но больше всего мне нравится отдых в горах. Там есть "сообщество свободных людей", куда едут рок-н-рольщики, продвинутые хипстеры, интеллектуалы со всего мира. Живут в общинах, очень скромно, смотрят на звезды, слушают музыку, сами готовят еду. Если вы проходите мимо, вас всегда пригласят, напоят своим домашним вином, будут любить, холить и лелеять, предлагать остаться или снова приехать. И не берут с вас при этом никаких денег!
Дальше, за Каннами, — Красные горы с огромным национальным парком, где живут удивительные дикие волки. Они очень худые, высокие, похожие на гончих, абсолютно черные, с желтыми глазами.
Ещё я люблю Гонконг, Вьетнам, Таиланд и вообще все азиатские страны.
Там тоже много диких мест, где вы насытитесь абсолютно другим, параллельным миром.
Но если я дошла до ручки, то мне просто необходимо пару недель тупо отваляться на пляже.
Только я не переношу пляжи с огромным количеством дико дорого одетых людей, с коктейлями, с девушками непонятного поведения и богатыми мужчинами, с этой бесконечной показухой (что характерно для Монако, к примеру). Меня это все бесит.
Я предпочитаю дикие пляжи — где люди лежат на своих полотенчиках, пьют водичку из термоса и питаются бутербродами в дешевых кафе. Вот там я себя чувствую хорошо.
Курьезнейший случай со мной произошел в джунглях острова Борнео, в Малайзии.
Жара дикая. Троп в джунглях нет никаких, даже звериных. Пять километров вы идете пять часов по скользким корням деревьев. Чтобы не кусали комары, пиявки, я была одета с головы до ног. Но было так жарко, влажность стопроцентная, ботинки мне стали малы уже через три часа пребывания там. Постепенно я все сняла, осталась только в шортах и майке, шла босиком. И думала — умру, но понимала, что дойти надо. И я дошла. Ничего уже не чувствовала, никаких укусов.
В таком состоянии я дошла до лагеря, приняла горячий душ и пошла в столовую. Геологи из нашей экспедиции, которые шли позади меня, смущенно закашляли, подошли и спросили, все ли у меня нормально. Оказалось, я иду, а за мной – след крови. Пиявки вцепились мне в ногу под шортами (а я их просто не заметила — они же размером с булавочную головку). И укуса не чувствуешь, потому что когда они впиваются, то вбрызгивают обезболивающую жидкость. Насытившись кровью, они отвалились. А из оставшихся после них ранок хлестала кровь.
Чем мы только не пытались ее остановить, ничего не помогало. Мужчины, как известно, вида крови не переносят, у них нервы сдали, и они стали звать нашего проводника с криками: "У нас девушка кровью истекает!". Проводник спокойно взял салфетку, поплевал на нее, приложил к дыркам на моей ноге и кровь моментально остановилась.
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