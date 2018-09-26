Лион и Хельсинки станут первыми "Европейскими столицами умного туризма"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В 2019 году Лион и Хельсинки станут первыми городами обладателями титула "Европейская столица умного туризма", сообщает "Европульс".

Их выбрало независимое жюри среди 38 городов-претендентов из 19 стран ЕС.

Это новая инициатива Евросоюза: столицей умного туризма может стать европейский город, который развивает инновационные услуги для туристов — от удобного городского транспорта до инноваций в музеях. Победители получают дополнительную рекламу и помощь в создании туристического бренда города.

Города, которые претендуют на звание "Европейская столица умного туризма", оцениваются по четырем направлениям: "Доступность городской среды", "Эко-устойчивость", "Развитие цифровых технологий" и "Культурное наследие и креативность".

Помимо двух победителей жюри отметило четыре города, отличившихся в каждом из этих направлений: Малагу (Испания) — за увеличение доступности городской среды, Любляну (Словения) — за эко-устойчивость, Копенгаген (Дания) — за развитие цифровых технологий и Линц (Австрия) — за проекты в области культурного наследия.