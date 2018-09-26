Туристы назвали основные опасности российских курортов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Туристы сообщили о том, чего они больше всего опасаются на российских курортах, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен путем опроса в социальных сетях.

Больше всего на отчественных курортах люди опасаются, что еда в ресторане, кафе, магазине или на рынке будет несвежей. За это проголосовало 54% опрошенных. Затем идут навязчивые продавцы — 21% голосов. Далее следуют опасения наступить на осколки стекла и электропровода (13%).

Меньше всего туристы боятся карманников и медуз. Эти опасности перечислили по 6% опрошенных.