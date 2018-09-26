МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Почти половина россиян готовы потратить на новогоднее путешествие не более 5 000 рублей, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий выяснил у туристов, сколько они готовы потратить денег на новогоднюю поездку. В опросе приняли участие 3 200 человек.
Почти половина – 45% ответивших намерена потратить не более 5 тысяч рублей на человека. Четверть (24%) закладывают на путешествие от 5 до 15 тысяч рублей на человека, а 14% — от 15 до 30 тысяч рублей на одного члена семьи.
Ответ "от 30 до 50 тысяч рублей" выбрали 7% респондентов. Чуть больше — 8% — проголосовали за вариант "более 70 тысяч рублей". Меньше всех (3%) рассчитывают уложиться в 50 — 70 тысяч рублей.
В начале месяца сервис спрашивал путешественников о планах на Новый год. 49% опрошенных сказали, что планируют встретить праздник в родном городе, 7% поедут в другой российский город. Столько же ответивших намерены встретить Новый год за границей. Остальные пока не определились с планами.
Несмотря на то, что до Нового года еще больше трех месяцев, путешественники уже активно ищут билеты. Первые пять строчек рейтинга самых популярных направлений по поисковым запросам среди российских городов на новогодние каникулы занимают Сочи, Симферополь, МинВоды, Калининград и Санкт-Петербург. Среди зарубежных городов лидируют Пхукет, Прага, Бангкок, Тбилиси и Рим.
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