Когда уже не страшно
Как путешествовать по опасным странам
Ольга Цынская

Фотохудожник и видеоблогер Петр Ловыгин рассказал в интервью РИА Новости о любви к путешествиям по странам третьего мира, «подзарядке батарей» в Индии, ограблении в Колумбии и магических местах в России.

Когда я собирался в первое путешествие, никакой романтики в голове не было.

Это нормальная потребность человека — открывать новые горизонты, посетить что-то неведомое, развеять стереотипы о том, что какие-то места опасные или криминальные. Был 2010 год. Мы поехали в Дели — просто наугад. Это сейчас я еду, например, по Кении или Уганде и уже за месяц до поездки знаю, где буду жить.

Бангладеш. Богра
Бангладеш. Богра
© Фото : из личного архива Петра Ловыгина
Бангладеш. Богра. Бэкстейдж проекта GarlicMan
Бангладеш. Богра. Бэкстейдж проекта GarlicMan
© Фото : Андрей Саносян
Эфиопия. Арбамынч. Сельский рынок
Эфиопия. Арбамынч. Сельский рынок
© Фото : Сергей Анашкевич
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Бангладеш. Богра
© Фото : из личного архива Петра Ловыгина

Восемь лет назад никаких онлайн-сервисов бронирования не было. Впрочем, и тогда мы были счастливы, и сейчас.

Тревел-тематикой я занялся, когда в моем основном направлении творчества — fine-art-фотографии — возник определенный кризис.

Я просто сменил вектор, взялся за другое, и получилось не менее успешно. По крайней мере, в визуальном аспекте я ничего не растерял.

Индии я благодарен, она реально воспитала меня.

Одна из самых трешевых стран в мире попалась на моем пути самой первой. Прошел ее — уже ничего не страшно.

Но это я сейчас так говорю: первые два дня мы матерились на индийцев на чем свет стоит!

Нас все раздражало, а потом ты просто начинаешь кайфовать: от опенэйр-забегаловок, где повар тебе положит добавку собственной рукой, хотя неизвестно, что он ею делал до этого.

Индия. Варанаси
© Фото : из личного архива Петра Ловыгина

Еще — от медлительности поездов и от жестких полок плацкарта, от местных, в которых смешивается детская наивность и взрослый прагматизм, от того, что находишься словно на другой планете.
Я уезжал из Индии через два месяца абсолютно влюбленным в эту страну.

«Ты, наверное, хотел бы жить в Индии?» — часто спрашивают меня.

Нет, Индия — это «подзарядка батарей», но жить там — нет. Мне очень нравится бывать в так называемых странах третьего мира. Они, вселяющие страх и ужас в тех, кто не способен оторваться от дивана, словно медальки украшают мою грудь: Гондурас, Сенегал, Бурунди, Пакистан.

В Колумбии нас грабили на улице, в Гвинее меня принимали за Брежнева, а в Уганде я снимался в боевике. Путешествия по таким странам — это хорошая встряска, смена обстановки. Жить же я себе могу позволить и в более комфортных условиях.

Куда бы я хотел вернуться?

С удовольствием — в Бангладеш, на Кубу, в Боливию, на Филиппины, в Грузию, Армению, Молдову. Нет места, куда бы я вернуться не хотел. Хотя есть унылые страны вроде Брунея, но это был всего лишь один из возможных взглядов на него. Погода не сложилась, колоритные местные жители не встретились.

По России я тоже поездил — великая страна.

Понравились Якутск, Ярославль, Кострома, Вологда. Самый крутой вид и место — церковь Покрова на Нерли под Владимиром. Волшебное место, магическое. Создано гением.

При путешествии по России и странам СНГ, где русский язык в ходу, от тебя не ускользает юмор при общении с местными. Юмор — это очень важно.

Кузьминское. Ярославская область
© Фото : из личного архива Петра Ловыгина

Инфраструктура — транспорт, отели — уже есть везде.

А где нет, там можно надеяться на гостеприимство русского народа.

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