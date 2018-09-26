С удовольствием — в Бангладеш, на Кубу, в Боливию, на Филиппины, в Грузию, Армению, Молдову. Нет места, куда бы я вернуться не хотел. Хотя есть унылые страны вроде Брунея, но это был всего лишь один из возможных взглядов на него. Погода не сложилась, колоритные местные жители не встретились.