Фотохудожник и видеоблогер Петр Ловыгин рассказал в интервью РИА Новости о любви к путешествиям по странам третьего мира, «подзарядке батарей» в Индии, ограблении в Колумбии и магических местах в России.
Это нормальная потребность человека — открывать новые горизонты, посетить что-то неведомое, развеять стереотипы о том, что какие-то места опасные или криминальные. Был 2010 год. Мы поехали в Дели — просто наугад. Это сейчас я еду, например, по Кении или Уганде и уже за месяц до поездки знаю, где буду жить.
Восемь лет назад никаких онлайн-сервисов бронирования не было. Впрочем, и тогда мы были счастливы, и сейчас.
Я просто сменил вектор, взялся за другое, и получилось не менее успешно. По крайней мере, в визуальном аспекте я ничего не растерял.
Одна из самых трешевых стран в мире попалась на моем пути самой первой. Прошел ее — уже ничего не страшно.
Но это я сейчас так говорю: первые два дня мы матерились на индийцев на чем свет стоит!
Нас все раздражало, а потом ты просто начинаешь кайфовать: от опенэйр-забегаловок, где повар тебе положит добавку собственной рукой, хотя неизвестно, что он ею делал до этого.
Еще — от медлительности поездов и от жестких полок плацкарта, от местных, в которых смешивается детская наивность и взрослый прагматизм, от того, что находишься словно на другой планете.
Я уезжал из Индии через два месяца абсолютно влюбленным в эту страну.
Нет, Индия — это «подзарядка батарей», но жить там — нет. Мне очень нравится бывать в так называемых странах третьего мира. Они, вселяющие страх и ужас в тех, кто не способен оторваться от дивана, словно медальки украшают мою грудь: Гондурас, Сенегал, Бурунди, Пакистан.
В Колумбии нас грабили на улице, в Гвинее меня принимали за Брежнева, а в Уганде я снимался в боевике. Путешествия по таким странам — это хорошая встряска, смена обстановки. Жить же я себе могу позволить и в более комфортных условиях.
С удовольствием — в Бангладеш, на Кубу, в Боливию, на Филиппины, в Грузию, Армению, Молдову. Нет места, куда бы я вернуться не хотел. Хотя есть унылые страны вроде Брунея, но это был всего лишь один из возможных взглядов на него. Погода не сложилась, колоритные местные жители не встретились.
Понравились Якутск, Ярославль, Кострома, Вологда. Самый крутой вид и место — церковь Покрова на Нерли под Владимиром. Волшебное место, магическое. Создано гением.
При путешествии по России и странам СНГ, где русский язык в ходу, от тебя не ускользает юмор при общении с местными. Юмор — это очень важно.
Инфраструктура — транспорт, отели — уже есть везде.
А где нет, там можно надеяться на гостеприимство русского народа.
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