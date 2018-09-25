Саудовская Аравия будет выдавать электронные визы

ДУБАЙ, 25 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия запустила электронную платформу для получения виз туристами, которые приобретают билеты на крупные спортивные и развлекательные мероприятия в королевстве, сообщает The National.

Данный шаг — часть стратегии королевства по развитию туристического сектора в рамках стратегического "Видения-2030". Сейчас Саудовскую Аравию посещают в основном паломники, направляющиеся в священные для мусульман города Мекку и Медину.

Первым мероприятием, дающим возможность туристам получить электронные визы, станет этап гонок на электронных болидах Formula E, который впервые пройдет в Саудовской Аравии в декабре.

Ссылка для получения визы в режиме онлайн будет доступна после приобретения билета на мероприятие, отмечает издание.

Ранее получить туристические визы для посещения Саудовской Аравии могли жители определенных стран, причем зачастую они должны были пользоваться услугами лицензированных туристических компаний и подвергались другим ограничениям.