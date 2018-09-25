Определены самые дешевые направления перелетов в октябре

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Самые недорогие билеты в октябре – из Москвы в Псков, Санкт-Петербург, Хельсинки и Лейпциг, сообщает OneTwoTrip.

Аналитики сервиса путешествий изучили стоимость перелета в оба конца из столицы в города России и в 30 стран Европы и Ближнего зарубежья.

Выяснилось, что дешевле всего можно улететь в Псков: билеты стоят всего 1780 рублей. В 2980 рублей обойдется перелет в Санкт-Петербург. Столько же нужно заплатить и за возможность посетить Самару и Чебоксары. Замыкает рейтинг недорогих направлений по России Ростов-на-Дону — перелет туда стоит 3100 рублей.

Поймать частичку лета можно в Сочи, заплатив за билет 4200 рублей. Перелет в Минеральные воды и Казань обойдется примерно в 3600 рублей.

Среди зарубежных направлений самый бюджетный перелет можно совершить в Хельсинки.

Билет на рейсе лоукостера обойдется всего в 4050 рублей. Лейпциг можно посетить за 4600 рублей, Гюмри — за 5010 рублей. Немного дороже — 5900 рублей — стоит билет в Минск. Закрывает "бюджетную" пятерку Дебрецен: в этот венгерский город в октябре можно съездить всего за 6300 рублей.

Также в число недорогих направлений попали Дюссельдорф, Берлин и Стамбул. Перелет в эти города обойдется в сумму от 6300 до 7000 рублей.