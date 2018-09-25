Определены самые дешевые направления перелетов в октябре

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Самые недорогие билеты в октябре – из Москвы в Псков, Санкт-Петербург, Хельсинки и Лейпциг, сообщает OneTwoTrip.
Аналитики сервиса путешествий изучили стоимость перелета в оба конца из столицы в города России и в 30 стран Европы и Ближнего зарубежья.
Выяснилось, что дешевле всего можно улететь в Псков: билеты стоят всего 1780 рублей. В 2980 рублей обойдется перелет в Санкт-Петербург. Столько же нужно заплатить и за возможность посетить Самару и Чебоксары. Замыкает рейтинг недорогих направлений по России Ростов-на-Дону — перелет туда стоит 3100 рублей.
Поймать частичку лета можно в Сочи, заплатив за билет 4200 рублей. Перелет в Минеральные воды и Казань обойдется примерно в 3600 рублей.
Среди зарубежных направлений самый бюджетный перелет можно совершить в Хельсинки.
Билет на рейсе лоукостера обойдется всего в 4050 рублей. Лейпциг можно посетить за 4600 рублей, Гюмри — за 5010 рублей. Немного дороже — 5900 рублей — стоит билет в Минск. Закрывает "бюджетную" пятерку Дебрецен: в этот венгерский город в октябре можно съездить всего за 6300 рублей.
Также в число недорогих направлений попали Дюссельдорф, Берлин и Стамбул. Перелет в эти города обойдется в сумму от 6300 до 7000 рублей.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.