Депутаты предлагают обязать туроператоров подтверждать оплату отеля

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предлагающий обязать туроператоров предоставлять клиентам подтверждение оплаты размещения в гостинице.

Изменения вносятся в статью 10 ФЗ "Об основах туристкой деятельности в РФ". Авторы поправок — депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Иван Белеков и Андрей Палкин.

Законопроект позволит минимизировать финансовые риски туристов, повысить качество предоставляемых услуг и ответственность туроператоров.

Действующее законодательство не обязывает туроператоров подтверждать оплату гостиницы или иного средства размещения перед туристом.

"Если обязанность по выдаче билета у туроператора имеется, то в ситуации, касающейся оплаты гостиницы, такой обязанности нет. Имеется формулировка, допускающая свободное толкование с указанием документа о бронировании и ваучере, по смыслу которой данные документы могут быть выданы туристу в том числе и непосредственно в гостинице", — говорится в пояснительной записке.

Если законопроект примут, то туроператоры должны будут в течение суток после оплаты путевки предоставить клиентам документы, подтверждающие оплату гостиницы. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 10% от суммы, переданной в счет оплаты отеля, а турист получит право потребовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы.