В Крыму названы главные события туристического сезона 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Крымский мост и аэропорт "Симферополь" позволили значительно увеличить посещаемость Крыма в курортном сезоне 2018 года.
"Сезон 2018 года прошел под знаком двух шикарных объектов инфраструктуры – нашего Крымского моста и нашего аэропорта. То, что произошло в этом году, еще раз говорит о том, насколько важны для туризма такие логистические объекты", — сказал глава крымского филиала Национально курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.
Вместе с тем Стрельбицкий отметил, что на полуострове предстоит большая работа по строительству инфраструктуры, без завершения которой прием большого числа туристов вызовет обратный эффект.
"Мы ждем инфраструктурных изменений (в Крыму), чтобы условия для туристов были комфортнее", — сказал Стрельбицкий.
К 11 сентября Крым посетили 5,6 миллиона туристов — больше, чем весь турпоток в 2017 году, сообщила пресс-служба минкурортов и туризма республики. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что поток туристов на полуостров вырос в сравнении с 2017 годом на 30 процентов.
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