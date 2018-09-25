Российский турист за рубежом тратит в среднем 67 тысяч рублей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Клиенты Сбербанка летом потратили за границей 141,23 миллиарда рублей, следует из исследования кредитной организации, проанализировавшей операции по картам. Расходы на авиабилеты в эту сумму не вошли.
Больше всего денег было израсходовано в Италии (8,55 миллиарда рублей), Турции (8,4 миллиарда) и Испании (6,75 миллиарда). Следующие страны в списке — Франция, Греция, Германия, Болгария, США, Чехия и Финляндия.
Средние траты туриста, расплачивавшегося картой Сбербанка, составили 67 тысяч рублей за поездку. Эти средства были направлены на оплату отелей, расчеты в магазинах одежды, супермаркетах и в ресторанах.
Из 141 миллиарда рублей 34,7 миллиарда люди сняли наличными в банкоматах.
Самый высокий уровень расходов на человека отмечен во Французской Полинезии и Монако — 168,8 тысячи рублей и 124,1 тысячи рублей соответственно. Самый низкий — в Гондурасе, где клиенты банка расходовали менее 5 тысяч рублей в день.
Исследование показало, что наиболее дорогие поездки в расчете на человека совершают жители Сахалинской области, Камчатского края и Приморья. Их средние расходы за границей этим летом превысили 50 тысяч рублей.
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