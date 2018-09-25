После гибели туриста во Вьетнаме отменили экстремальные туры на водопад

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В провинции Ламдонг во Вьетнаме отменили приключенческие туры и экскурсии на трехуровневый водопад Датанла после гибели туриста из Южной Кореи, сообщает VN Express.

Чан Вон Сок, которому было 23 года, умер в субботу днем после того, как прыгнул с водопада с высоты девяти метров. По факту гибели ведется расследование.

Директор департамента туризма провинции Ламдонг Нгуен Тхи Нгуен, сказал, что прыжки и другие приключенческие развлечения на водопаде остановлены.

Водопад Датанла, который находится примерно в пяти километрах от центра города Далат, является популярным местом для любителей приключений. Но из-за несоблюдения требований безопасности там нередко происходят несчастные случаи.

В прошлом году польский турист и вьетнамский гид погибли, спускаясь с водопада в Далате. Позже местная туристическая фирма была оштрафована на 100 миллионов вьетнамских донгов (4380 долларов) за организацию нелицензионного тура, во время которого произошел несчастный случай со смертельным исходом.

В 2016 году погибли трое британских туристов во время восхождения на водопады Датанла с нелицензированным гидом.

В первой половине этого года Далат принял около 3,38 миллиона туристов, в том числе 245 000 иностранцев, что на 20% больше, чем год назад.