КАИР, 25 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Провинции Луксор и Асуан на юге Египта, где расположено большинство древнеегипетских памятников, с нетерпением ждут поздней осени, когда в этом жарком регионе стартует "зимний" туристический сезон. В этом году он обещает стать более удачным, чем в предыдущие годы.

Кризис преодолели?

По словам главы союза тургидов Луксора Мустафы Рифаи, можно считать, что кризис, разразившийся в туристическом секторе юга Египта после народного восстания 2011 года, преодолен: "Мы готовы к интенсивному зимнему туристическому сезону в Луксоре и Асуане. Рассчитываем, что этот сезон станет намного лучше прошлогоднего, где-то на 85% будет рост. Снова происходит переориентация на иностранных гостей после нескольких сезонов, когда мы, в основном, обслуживали внутренний туризм".

По его словам, среди возвращающихся на египетский юг иностранцев, больше всего туристов — из Латинской Америки, США, Северной Европы, Великобритании, Франции, Италии и Испании.

По Нилу к памятникам Древнего Египта

Рифаи пояснил, что иностранцев особенно привлекают многодневные экскурсии к древнеегипетским храмам и гробницам на комфортабельных речных плавучих отелях. "Число туристов растет, особенно за счет речных туров на плавучих отелях по Нилу между Асуаном, Луксором и Каиром. Сейчас у нас около восьмидесяти таких судов. Начиная с 4 октября, мы увеличиваем количество плавучих отелей до 110, чтобы покрыть все запросы на путешествия по Нилу — это один из лучших показателей с момента революции 2011 года", — сказал глава союза тургидов Луксора.

Он отметил, что заполняемость отелей в городах "на суше" — Луксоре и Асуане — достигает 60-70%. "Это можно считать очень хорошим показателем, учитывая, что большинство все же предпочитает отели на воде. В городе в основном туристы из испаноговорящих стран. Кроме того, все больше туристов приезжает из Германии", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас цена ночи в плавучем отеле на одного человека, в зависимости от комфортабельности, составляет 60-130 долларов. "Как правило, турист берет 3-4 ночи, потому что это культурный туризм, нужно посмотреть много памятников, и речные туры примерно занимают как раз такое время", — заключил Рифаи.

Новый год в Африке

По словам члена комитета по туризму Луксора Мухаммеда Османа, бронирование новогодних праздников в провинциях Луксор и Асуан может достичь 100%.

"Ближайшие три месяца покажут реальный рост, и он будет существенным. Пик придется на январь 2019 года — на новогодние праздники, и особенный спрос ожидается на речные туры — до 100% заполняемости плавучих отелей", — считает эксперт.

За несколько дней путешествия в плавучем четырех- пятизвездочном отеле туристы наблюдают природу юга Египта, а также могут посетить десятки храмов и святилищ времен фараонов, в частности в городах Эдфу, Ком-Омбо, Луксоре, Асуане, Абу-Симбеле. Такие путешествия всегда приносили значительный доход в казну Египта, обеспечивали заработок местному населению.

Туризм — один из главных источников поступления валюты в бюджет Египта. По данным министерства туризма страны, до крушения российского самолета над Синаем туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов казны. На первом месте по числу туристов в Египте находилась Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

Позже многие страны приостановили полеты в Египет, туристическая отрасль страны пережила глубокий кризис. Египетские власти приняли меры для восстановления безопасности аэропортов, туристы стали постепенно возвращаться на Красное море. Россия пока не возобновила чартерные перелеты на курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады. Ожидается, что переговоры между Москвой и Каиром о восстановлении турпотока продолжатся в этом году.

По данным Всемирной туристической организации при ООН, Египет стал страной с самой быстро развивающейся туристической отраслью.

Согласно докладу, число посетивших Египет туристов в 2017 году (8,6 миллиона человек) подскочило на 55,1% по сравнению с 2016 годом, что вывело страну на первое место в мире по темпам развития туризма.