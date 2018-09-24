Крым ждет роста турпотока из Якутии после открытия моста через Лену

ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Крым ждет увеличения турпотока из Якутии после открытия моста через реку Лена, заявил постпред республики Крым Георгий Мурадов на встрече с постпредом Якутии Андреем Федотовым, сообщается на сайте постпредства Якутии при президенте РФ.
Представители двух республик встретились в Москве и договорились о подписании плана совместных действий в рамках Ялтинского международного экономического форума в апреле 2019 года.
"Крым проявляет колоссальный интерес к сотрудничеству с Якутией. В первую очередь, знаменитый туристический центр рад принимать гостей из республики и рассчитывает на рост турпотока", — отметил Мурадов.
Постпред сообщил, что Крым претендует на роль "точки входа" различных товаров из зарубежных стран, потому может отправлять в Якутию недорогую продукцию.
В свою очередь, Федотов поддержал данную инициативу. По его словам, из морских портов полуострова, которые вскоре начнут принимать товары из Сирии, по существующим транспортным коридорам в Якутию можно направлять свежие фрукты и овощи без посредников.
Представители обсудили также открытие якутских ювелирных магазинов в крымском полуострове, обмен профессиональными кадрами в области речного и морского хозяйства, реализацию достигнутых договоренностей по реконструкции железной дороги от крымского моста до Евпатории.
В конце встречи Федотов и Мурадов запланировали совместное мероприятие республик, которое могло бы получить название "Мост дружбы".
"Жители Крыма и Якутии хорошо помнят время, когда встал вопрос о строительстве крымского моста, а проект строительства ленского моста был приостановлен. В тот момент якутяне проявили солидарность с крымчанами и выступили за строительство моста, который позволил Крыму органично влиться в Российскую Федерацию. Уверен, что теперь, когда проект успешно реализован, крымчане выступят в поддержку строительства ленского моста как на уровне широкой общественности, так и на уровне руководства региона. И, конечно, поделятся с нами наработанным опытом", — сказал постпред Якутии.
Стороны выразили уверенность, что мероприятие станет первым совместным шагом к строительству моста через реку Лена.
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