МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму запустило наружную рекламную кампанию в мегаполисах Китая, Японии и Республики Корея, где для продвижения туристических возможностей России задействованы уже порядка 100 частных автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Ростуризма, на бортах машин представлены привлекательные и понятные для аудитории сюжеты, представляющие российскую природу, классическое искусство и традиции.

В ведомстве уточнили, что для реализации проекта выбран необычный формат привлечения внимания многомиллионной аудитории Токио, Гонконга и Сеула. В качестве информационных носителей в этих городах используются частные автомобили, поверхности которых оклеиваются виниловой пленкой с изображениями, иллюстрирующими туристическую привлекательность России.

Реклама на частном автотранспорте – новое направление в наружной рекламе, которое имеет ряд дополнительных преимуществ, в том числе большое число уникальных инфоконтактов и широкий охват аудитории из-за плотного трафика в мегаполисах и постоянного перемещения автомобилей по городским улицам и магистралям. Такая реклама дает высокую вероятность детального ознакомления аудитории с рекламным контентом, особенно в пробках и на светофорах, большее доверие к информации со стороны потребителей.

"Рекламная кампания, проходящая под девизом "Haveyouseenthat?" ("Вы это видели?"), стартовала с сентября 2018 года. В настоящее время для продвижения туристских возможностей России задействованы уже порядка 100 частных автомобилей, на бортах которых представлены привлекательные и понятные для аудитории сюжеты, представляющие российскую природу, классическое искусство и традиции", — пояснили в ведомстве.

Государства Азиатско-Тихоокеанского региона являются растущими туристскими рынками и очень перспективны с точки зрения наращивания въездных турпотоков в Россию. Число китайских, японских и корейских туристов, посещающих Российскую Федерацию, уверенно растет. В частности, в 2017 году въездной турпоток из Республики Корея увеличился по сравнению с предыдущим годом на 58%, из Японии – на 21%, а из Китая – на 15%. В первом полугодии 2018 года количество турпоездок корейских граждан в Россию выросло по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года на 29%, китайских граждан – на 21%.